Milli takım seçmelerinde kıyasıya mücadele yaşandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu Milli Takım Seçme Yarışmaları'nın ikinci turu sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde elde ettikleri derecelerle seçmelere katılmaya hak kazanan sporcular, harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmak için doğayla iç içe parkurlarda yarıştı.

Üç gün süren organizasyonun ilk etabı, Tavşanlı'ya bağlı Ayvalı Köyü Göleti parkurunda gerçekleştirilen uzun mesafe yarışıyla başladı. Sporcular, zorlu arazi şartlarında hem dayanıklılıklarını hem de yön bulma becerilerini ortaya koydu.

Yarışların ikinci gününde ise Topuk Yayla Tabiat Parkı parkuru heyecana ev sahipliği yaptı. Orta mesafe yarışlarında milli sporcular, teknik parkurda hız ve strateji odaklı performans sergiledi.

Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde düzenlenen yarışlarda derece elde eden 82 sporcunun Domaniç'te mücadele ettiğini belirtti. Uzuncan, burada başarılı olan sporcuların milli takım kadrosuna seçileceğini ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Seçmelerin son etabı ise Tavşanlı merkezde gerçekleştirilecek sürat yarışlarıyla tamamlanacak. Üç etap sonunda dereceye giren sporcuların belirlenmesinin ardından organizasyon, ödül töreniyle sona erecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
