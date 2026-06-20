Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.
Stadyum: San Francisco Bay Area
Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Orkun Kökçü), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 71 Eren Elmalı), İsmail Yüksek (Dk. 60 Can Uzun), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 60 Deniz Gül), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)
Paraguay : Gill, Cacares (Dk. 81 Maidana), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 67 Velazquez), Cubas, Almiron, Galarza (Dk. 90+2 Canale), Enciso (Dk. 90+2 Stumpfs), Pitta (Dk. 46 Bobadilla)
Gol: Dk. 2 Galarza ( Paraguay )
Kırmızı kart: Dk. 45+3 Almiron ( Paraguay )
Sarı kartlar: Dk. 4 Galarza ( Paraguay ), Dk. 63 Vincenzo Montella (Teknik direktör), Dk. 71 Eren Elmalı (Türkiye)
SAN A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.
46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutunda kaleci Gill uzanarak gole engel oldu.
48. dakikada soldan ceza sahası içine giren Kenan Yıldız, çaprazdan düzeltip sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gill'den seken top Ferdi'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Gill'de kaldı.
62. dakikada soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Deniz Gül kafayı vurdu, kaleci Gill gole izin vermedi.
89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Can Uzun'un şutunda kaleci Gill'den seken topu Deniz Gül yakın mesafeden tamamladı ancak top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.