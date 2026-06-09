Haberler

Arizona'da A Milli Futbol Takımı kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'daki açık antrenmanı sonrası kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Yaralanan polise milli takım sağlık ekibi müdahale etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da taraftarlara açık yaptığı antrenmanın ardından kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak yaptı. Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.

Polisin yaralı olduğu görülürken, milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın davasına bugün başlanacak

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı

Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner

Kiracılar dikkat! Bakan Şimşek'ten yıl sonu için müjde
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler