Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı

Milli Takım'ın genç stoperi Cenk Özkaçar, futbol kariyerini Almanya'da sürdürecek. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da bonservisi bulunan Cenk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Valladolid'de geçirmişti. Yeni sezonda Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyecek olan genç futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı.

Milli Takım'ın stoperlerinden Cenk Özkaçar'ın yeni takımı belli oldu. Genç oyuncu İspanya'dan Almanya'ya transfer oldu. Cenk'in resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf da paylaşıldı.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da bonservisi olan Cenk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Valladolid'de forma giymişti.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Genç stoper, Bundesliga ekiplerinden Köln ile resmi sözleşme imzaladı. Alman kulübü, milli futbolcusu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

