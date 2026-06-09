Haberler

Millilere, Arizona'da yoğun ilgi

Millilere, Arizona'da yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da yaptığı ilk antrenmanda 3 binin üzerinde taraftar tarafından desteklendi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da yaptığı antrenmana Türk ve yabancı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanını bölgede yaşayan Türk taraftarların yanı sıra yabancı taraftarlar da takip etti. Antrenmanı 3 binin üzerinde taraftar izledi.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla antrenmanda milli futbolculara destek verdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonunda taraftarları alkışladı. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın davasına bugün başlanacak

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı

Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner

Kiracılar dikkat! Bakan Şimşek'ten yıl sonu için müjde
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler