Millilere, Arizona'da yoğun ilgi
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da yaptığı ilk antrenmanda 3 binin üzerinde taraftar tarafından desteklendi.
A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da yaptığı antrenmana Türk ve yabancı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanını bölgede yaşayan Türk taraftarların yanı sıra yabancı taraftarlar da takip etti. Antrenmanı 3 binin üzerinde taraftar izledi.
Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla antrenmanda milli futbolculara destek verdi.
Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonunda taraftarları alkışladı. - ARIZONA