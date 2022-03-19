Milli Takım'dan affını istedi! Galatasaray'ın yıldızı Omar maçlara çıkamayacak

Galatasaray'da 14 ay sonra forma giymeye başlayan ve 1,5 yıl sonra da Norveç Milli Takımı kadrosuna çağrılan Omar Elabdellaoui, erteleyemeyeceği sağlık kontrolleri sebebiyle milli takımdan affını istedi. Omar, Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

"AFFINI İSTEMEK ZORUNDA KALDI"

Elabdellaoui, bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından rutin bir kontrolden geçecek. Kontrolü milli maçlar sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı" denildi.