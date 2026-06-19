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İstanbul'dan San Francisco'ya giden uçaklarda milli takım coşkusu

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A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı maç için San Francisco'ya giden Türk taraftarlar, uçakta yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı coşkuyu yaşattı.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile karşılaşacağı mücadele için San Francisco'ya giden Türk taraftarlar, uçakta yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı coşkuyu yaşattı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 06.00'da Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'dan kalkan uçaklarda, A Milli Futbol Takımı'nın San Francisco'da Paraguay ile oynayacağı maç için yola çıkan taraftarların yolculuğu coşkulu başladı. Ay-yıldızlı taraftarlar, uçak içinde yaptıkları tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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