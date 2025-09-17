Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Haberler

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Nesrin Baş, yarı final karşılaşmasında Çinli rakibi Zelu Li'yi mağlup ederek finale yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

NESRİN BAŞ FİNALE YÜKSELDİ

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda ilk turda Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup eden Nesrin, çeyrek finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 3-0 öndeyken tuşla yendi. Asya şampiyonu Zelu Li'yi de yarı finalde 9-6'lık skorla geçen milli güreşçi, şampiyonluk mücadelesinde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te geçen yıl Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş, yarın büyüklerdeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için mindere gelecek.

BUSE, BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK

Kadınlar 68 kilonun son dünya şampiyonu ismi Buse Tosun Çavuşoğlu, Japon AmiI Shii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kaybetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan milli sporcu, yarın repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya için mücadele edec.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
