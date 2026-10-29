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Milli sporcular Triathle Dünya Şampiyonası'nda karışık bayrakta 4 madalya kazandı

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Portekiz'de düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular karışık bayrak yarışlarında 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 9 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonluğu gelirken 17 yaş altı ikili gümüş, 13 ve 15 yaş altı ikililer bronz madalya aldı.

Portekiz'de düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, karışık bayrak yarışlarında 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentinde düzenlenen organizasyonda 9 yaş altı kategorisinde Asya Saat-Kaan Deniz Atman ikilisi dünya şampiyonu oldu.

17 yaş altı kategorisinde yarışan Zeynep Ay-Serhan Efe Ucarı ikilisi dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazanırken, 13 yaş altı kategorisinde Defne Güneş Dursun-Muhittin Karahan Koç, 15 yaş altı kategorisinde ise Ecrin Ber-Kerem Batur Genç ikilisi dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.

Kaynak: AA
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