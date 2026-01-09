Haberler

Milli sporcular, "Sporun Vizyonu" eğitim seminerine katıldı

Milli sporcular, 'Sporun Vizyonu' eğitim seminerine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Abdullah Öztürk, İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Muhammed Furkan Özbek, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin düzenlediği eğitim seminerinde 'sporda başarı ve medya' konusunu ele aldı.

Milli sporcular Abdullah Öztürk, İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Muhammed Furkan Özbek, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen "Sporun Vizyonu" eğitim seminerine katıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda para masa tenisçi Abdullah Öztürk, pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu ve halterci Muhammed Furkan Özbek, "sporda başarı ve medya" konusu üzerine konuştu.

Söyleşide hayat hikayelerini, spora nasıl başladıklarını ve hedeflerini anlatan milli sporcular, medyanın spora katkısına da değindi.

Konuşmaların ardından sporculara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, yine sivillerden medet umdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada

Arabaları eliyle durdurdu, neden yaptığı kısa sürede anlaşıldı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım