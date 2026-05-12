Milli pentatletler, yarın Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında yarışacak
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabında 17 Mayıs'a kadar sürecek olan turnuvada temsil edilecek. Sporcular arasında İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran ve Muhammed Emir Kurtulan yer alıyor.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Pazarcık kentindeki organizasyon, 17 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel