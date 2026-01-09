Haberler

Milli karateciler, Karate 1 Seri A müsabakaları için Gürcistan'a gitti

Türkiye Karate Federasyonu, 9-11 Ocak tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Karate 1 Seri A müsabakalarına 24 sporcuyla katılacak. Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk karatecilerin madalya kazanacağına inandığını belirtti.

Milli sporcular, Gürcistan'da yapılacak Karate 1 Seri A müsabakalarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 9-11 Ocak tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16'sı kadın, 7'si erkek toplam 24 sporcu temsil edecek.

Müsabakalara 80 ülkeden 1000 sporcunun katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Gürcistan'dan çok sayıda madalya ile döneceklerine inandığını ve milli takım sporcularına güvendiklerini belirtti.

Karate 1 Seri A'nın dünya karatesinin zorlu organizasyonlarından biri olduğunu aktaran Taşdemir, "Milli takımımız uzun süredir disiplinli ve planlı bir hazırlık sürecinden geçti. Sporcularımızın hem performansları hem de mücadele azimleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Tiflis'te hedefimiz, sadece madalya kazanmak değil, Türk karatesinin gücünü, istikrarını ve yükselen grafiğini bir kez daha uluslararası arenada göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

