Milli Sporcular Filibe Kupası'nda Başarı Sağladı

Güncelleme:
Aerobik Cimnastik Filibe Kupası'na katılan milli sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde şampiyon olurken, 18 yaş üstü çiftler kategorisinde gümüş madalya elde etti. Gençler kategorisinde ise Arın Pekönür ve Eylür Naz Aygör altın madalyayı kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyon final mücadeleleriyle sona erdi.

Ayşe Begüm Onbaşı, 18 yaş üstü tek kadınlar kategorisinde topladığı 19.750 puanla şampiyon oldu.

18 yaş üstü çiftler kategorisinde de yarışan Ayşe Begüm, Can Derviş ile beraber 18.900 puana ulaşarak gümüş madalya aldı.

Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör ise 15-17 yaş çiftler kategorisinde 18.250 puanla altın madalyaya uzandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
