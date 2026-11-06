Milli sporcular dünya şampiyonasında erkeklerde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz kazandı

Milli sporcular dünya şampiyonasında erkeklerde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Halter Federasyonuna göre milli sporcular, İstanbul'daki IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler kadınlarda da 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya almıştı.
Milli sporcular, IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre İstanbul'daki organizasyon, erkekler "bench press" ve "powerlifting" kategorilerindeki müsabakalarla tamamlandı.
Yunus Ali Başaran, 100 kilo junior kategorisinde altın, büyüklerde bronz madalyanın sahibi oldu.
Muhammet Şimşek, erkekler 100 kilo kategorisinde 2 gümüş, Gökhan Terletme ise 110 kiloda bronz madalya elde etti.
Milliler, kadınlarda da 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya almıştı.