Milli Sporcular, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 3 Gümüş Madalya Kazandı

Milli sporcular, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın yedinci gününde 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Abdullah Ilgaz, erkekler yüksek atlama T47 disiplininde 2.08 metrelik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve gümüş madalya elde etti.

Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre T53, Oğuz Akbulut ise 400 metre T12 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki onuncu madalyasını elde etti.