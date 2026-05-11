Avrupa Taekwondo Şampiyonası ilk gününde 6 madalya

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular toplamda 6 madalya kazandı. Berkay Erer, erkekler 68 kg'da Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 46 kg'da Emine Göğebakan gümüş madalya elde etti. Para taekwondoda ise 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıldı.

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde taekwododa 4, para taekwondoda ise 2 sıklette müsabakalar yapılırken, 8 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli sporcular ilk gün 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Erkekler 68 kg'da mücadele eden 20 yaşındaki sporcu Berkay Erer, Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 3 kez Ümitler Avrupa, 1 kez Ümitler Dünya ve 1 kez Yıldızlar Avrupa şampiyonu olan Berkay, bu kez de büyüklerde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Kadınlar 46 kg'da mücadele eden son dünya şampiyonu Emine Göğebakan ise 2022'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

Para taekwondoda ise kadınlar 47 kg'da Nurcihan Ekinci Gül gümüş ve Büşra Emire bronz, erkekler 58 kg'da Ali Can Özcan ve Hamza Tarhan da bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 taekwondocu ve 6 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
