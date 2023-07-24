Milli Sporcu Süleyman Aydın Romanya'da birinci oldu
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Avrupa Arazi Ralli Kupası'nın Romanya'da düzenlenen ikinci ayağında yarışan milli sporcu Süleyman Aydın, M6 sınıfında birinci sırayı aldı. Diğer sınıflarda ise Çekya, İtalya ve İtalya'dan gelen sporcular birincilik elde etti.
Avrupa Arazi Ralli Kupası'nın Romanya'da düzenlenen ikinci ayağında yarışan milli sporcu Süleyman Aydın, M6 sınıfında birinci sırayı aldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Calaraşi şehrinde düzenlenen organizasyonda Yamaha motosikletiyle mücadele eden Süleyman, M6 sınıfında birinci sıranın sahibi oldu.
Öte yandan M2 sınıfında Milos Sochor (Çekya), M3 sınıfında Nicola Quinto (İtalya), M4 sınıfında Mateo Bottino (İtalya) ve M5 sınıfında Francesco Piocci (İtalya) bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor