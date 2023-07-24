Milli Sporcu Süleyman Aydın Romanya'da birinci oldu

Avrupa Arazi Ralli Kupası'nın Romanya'da düzenlenen ikinci ayağında yarışan milli sporcu Süleyman Aydın, M6 sınıfında birinci sırayı aldı. Diğer sınıflarda ise Çekya, İtalya ve İtalya'dan gelen sporcular birincilik elde etti.