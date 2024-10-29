Milli Sporcu Selene Durna'nın Trajik Ölümü

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) Sarıyer'de bulunan evinin 6'ncı katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Durna için Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camii'nde İkindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Durna'nın ailesi, Beşiktaş Spor Kulübü yönetiminden Kadir Kılıç, Ekrem Keçeoğlu ve takım arkadaşları ile sevenleri katıldı. Mili sporcunun cenazesi törenin ardından Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor