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Milli Sporcu Selene Durna'nın Trajik Ölümü

Milli Sporcu Selene Durna'nın Trajik Ölümü
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Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Cenaze namazı Seyyid Nizam Camii'nde kılındı, ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

SARIYER'de 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden milli sporcu Selene Durna (32) Seyyid Nizam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) Sarıyer'de bulunan evinin 6'ncı katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Durna için Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camii'nde İkindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Durna'nın ailesi, Beşiktaş Spor Kulübü yönetiminden Kadir Kılıç, Ekrem Keçeoğlu ve takım arkadaşları ile sevenleri katıldı. Mili sporcunun cenazesi törenin ardından Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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