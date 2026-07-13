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Otomobil sporcusu Salih Yoluç, Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nı kazandı

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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Brezilya ayağı Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda LMGT3 kategorisinde birinci oldu. Ayhancan Güven ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Brezilya ayağı Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda LMGT3 kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 4. ayağında LMGT3 kategorisinde mücadele eden Racing Team Türkiye'nin 34 numaralı aracını İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile paylaşan Salih Yoluç, damalı bayrağı ilk sırada geçti.

LMGT3 kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Ayhancan Güven ise Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile kullandığı Manthey takımının 91 numaralı otomobiliyle yarışı 4. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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