Milli Sporcu Muaz Erdem Madran, Çekya'da Türkiye'nin İlk Altın Madalyasını Kazandı

Çekya'da düzenlenen atıcılık şampiyonasında Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Muaz Erdem Madran, Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazandı.

Para Trap Grand Prix PT 3 şampiyonası Çekya'nın Brno kentinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonaya ise Aydınlı milli sporcu Muaz Erdem Madran damga vurdu. Başarılı performansı ile dikkat çeken Madran, Para Trap branşında Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçti. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Grand Prix PT 3 disiplininde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Muaz Erdem Madran, atıcılık tarihine geçti. Madran, Para Trap branşında Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu tarihi zafer, hem ülkemiz atıcılık camiası hem de spor tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, milli sporcumuz Muaz Erdem Madran'ı elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN