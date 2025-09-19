Haberler

Milli Sporcu Mehmet Taha Çelik, Avrupa Şampiyonu Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 71 kilo low kick kategorisinde mücadele eden Mehmet Taha Çelik, rakibi Matija Radovic'i yenerek birincilik elde etti.

Milli sporcu Mehmet Taha Çelik, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre Venedik kentindeki organizasyonda Mehmet Taha, 71 kilo low kick kategorisinde mücadele etti.

Rakibi Matija Radovic'i yenen Mehmet Taha, gençler Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.