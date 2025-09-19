Milli Sporcu Mehmet Taha Çelik, Avrupa Şampiyonu Oldu
İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 71 kilo low kick kategorisinde mücadele eden Mehmet Taha Çelik, rakibi Matija Radovic'i yenerek birincilik elde etti.
Milli sporcu Mehmet Taha Çelik, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre Venedik kentindeki organizasyonda Mehmet Taha, 71 kilo low kick kategorisinde mücadele etti.
Rakibi Matija Radovic'i yenen Mehmet Taha, gençler Avrupa şampiyonu oldu.
