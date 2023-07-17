Milli sporcu Lal Mira Gürgen, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Milli sporcu Lal Mira Gürgen, Almanya'da düzenlenecek Yıldız ve Genç Biniciler At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Milli sporcu Lal Mira Gürgen, yarın Almanya'da başlayacak Yıldız ve Genç Biniciler At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, Kronberg im Taunus kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi yıldız kategorisinde Lal Mira Gürgen'in temsil edeceği kaydedildi.
Şampiyonanın 23 Temmuz'a kadar devam edeceği aktarıldı.
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor