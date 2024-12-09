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Milli Sporcu İlyas Karadağ, Macaristan'dan 4 Altın Madalya ile Döndü

Milli Sporcu İlyas Karadağ, Macaristan'dan 4 Altın Madalya ile Döndü
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Short Track Milli Sporcumuz İlyas Karadağ, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Short Track Santa Claus Cup yarışmasında 1500 metre, 500 metre ve 1000 metre kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Short Track Milli Sporcumuz İlyas Karadağ, Macaristan'dan 4 altın madalya ile ülkemize döndü.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 06-08 Aralık 2024 tarihlerinde arasında düzenlenen Short Track Santa Claus Cup yarışmasında Junior C erkekler kategorisinde Milli ve TOHM sporcusu İlyas Karadağ 1500 metrede, 500 metrede ve 1000 metre altın madalya alarak gururumuz oldu.

İlyas Karadağ böylece toplam kategoride de birinci olarak altın madalya kazandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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