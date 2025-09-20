Haberler

Milli Sporcu Halil Kaan Köroğlu Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Halil Kaan Köroğlu, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde mücadele edecek.

Milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, yarın Çin'de başlayacak Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 56 ülkeden yaklaşık 900 sporcu, madalya için kürek çekecek.

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışacak.

Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
