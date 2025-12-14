Haberler

Hatay'da milli sporcu, yamaç paraşütüyle süzüldüğü gökyüzünden sırt paraşütüyle indi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'ndan atlayan milli sporcu Ferdi Toy, Atatürk Anıt Alanı'na iniş anlarını kamerayla kaydetti. Bu özel atlayış, Toy'un uzun süredir planladığı bir etkinlikti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan yamaç paraşütüyle atlayan milli sporcu Ferdi Toy, gökyüzünden sırtındaki yedek paraşütle serbest düşüş yaparak Atatürk Anıt Alanı'na iniş anlarını kamerayla kaydetti.

Milli akrobasi sporcusu ve yamaç paraşütçüsü Ferdi Toy ile pilot Yücel Yücel, bu özel atlayış için Amanos Dağları'nın 1200 metre rakımından havalandı.

Pilot Yücel'in yamaç paraşütünün kontrolünü sağladığı uçuş sırasında Toy, yaklaşık 250 metre irtifada sırtındaki yedek paraşütü açarak Atatürk Anıt Alanı'na başarıyla serbest düşüş gerçekleştirdi. Sporcunun bu aksiyon dolu anları, kaskına monte edilen kamera ile anbean kaydedildi.

Toy, AA muhabirine, ilçe merkezine inmeyi uzun süredir planladıklarını söyledi. Normalde dağlık bölgelerde etkinlik yaptıklarını belirten Toy, "İnsanların içinde böyle bir atlayış yapmak çok daha keyifli oldu." dedi.

Yücel Yücel de Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, "Umarım depremden sonra bölgemiz bu tür güzel aktivitelerle anılmaya devam eder." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Spor
