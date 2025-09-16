Milli Sporcu Eğitim Bursu ile Gençler Hem Spor Hem Eğitimde İlerliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'milli sporcu eğitim bursu' programı, sporcu gençlere üniversite eğitimi olanağı sunarken, onların akademik başarılarını da destekliyor. 416 milli sporcu burs sayesinde eğitim hayatına adım attı ve şimdi spor sonrası kariyer için donanım kazanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü "milli sporcu eğitim bursu" ile gençler, hem spor hayatında hem de akademik alanda yol alıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana uygulanan sistemle 416 milli sporcu, yüzde 100 bursla üniversite eğitimine başladı.
Olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda uluslararası başarı gösteren milli sporcular, bu sistem sayesinde "Spor mu, eğitim mi?" sorusunu geride bıraktı. Türkiye, bu burs modeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de eğitimli ve donanımlı sporcularını yetiştiriyor.
Türkiye, spor yatırımlarının meyvesini alırken gençleri spora da teşvik ediyor. Bakanlık verilerine göre, bursla üniversiteye yerleşen milli sporcu sayısı yıllara göre şöyle:
2020-2021: 76 sporcu
2021-2022: 67 sporcu
2022-2023: 104 sporcu
2023-2024: 89 sporcu
2024-2025: 80 sporcu
75 üniversite, 439 başvuru
Türkiye ve KKTC'den toplam 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular, 21 Nisan'da başladı.
Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. "Milli sporcu eğitim bursu" için bu yıl şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.
Sporculara "ikinci kariyer" yolu
Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor, aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor.
Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.