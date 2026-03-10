Haberler

Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Güncelleme:
Milli sporcu Barış Cin, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası artistik branşında altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Hollandalı sporcu Rene Dericks ile karşılaşan Barış Cin, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyonada Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Takım karşılaşmalarıyla devam edecek organizasyon 15 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
