Milli satranççılar Girit'teki Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

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Yunanistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda 49 ülkeden 1251 sporcu madalya mücadelesine çıktı.

Türkiye'den 102 sporcunun yarıştığı şampiyonada Melike Eliz Karahan, 8 yaş kızlar kategorisinde oynadığı 9 oyunda 7,5 puan alarak altın madalya kazandı.

Ertuğrul Pala ise 10 yaş genel kategorisinde oynadığı 9 maçta 7,5 puan alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç milli satranççı IM Can Durak da 18 yaş genel kategorisinde 9 oyunda 7 puan, Elif Defne Özer de 10 yaş kızlar kategorisinde oynadığı 9 oyunda 7 puan alarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA