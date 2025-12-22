Bakan Bak'tan milli satranççılar için tebrik mesajı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli satranççıları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Dünyada spor turizminin önemli kentlerinden biri olan Antalya'mızda yapılan Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4 dünya şampiyonluğu kazanan ve organizasyonu toplamda 8 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Hızlı kategorisinde; U9 kızlar 1'incisi Defne Özer, U13 1'incisi Ali Gür, U15 2'ncisi Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve U13 3'üncüsü Baver Yılmaz ile yıldırım kategorisinde; U17 1'incisi Büyükusta Ediz Gürel, U15 1'incisi Yağız Kaan Erdoğmuş, U11 3'üncüsü Ali Poyraz Uzdemir ile U9 kızlar 3'üncüsü olan Elif Eren'in başarısı bizleri mutlu etti. 33 ülkeden 314 sporcunun yarıştığı şampiyonaya başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası spor organizasyonları düzenleme kabiliyetiyle dünyada örnek olarak gösterilen ülkemiz, spor turizminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından yetenekli genç sporcuların bir araya geldiği, Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın başarıyla düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."