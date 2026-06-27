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Milli satranççı Ali Poyraz Uzdemir, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

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12 yaşındaki milli satranççı Ali Poyraz Uzdemir, Gürcistan'daki FIDE Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Türkiye'yi 24 sporcunun temsil ettiği organizasyonda Uzdemir, 8,5 puanla ikinci oldu.

Milli satranççı Ali Poyraz Uzdemir, Gürcistan'da düzenlenen FIDE Dünya Kupası'nda 12 yaş genel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batum kentinde sona eren organizasyonda Türkiye'yi 8, 10 ve 12 yaş kategorilerinde 24 milli sporcu temsil etti.

FIDE Ustası (FM) Ali Poyraz Uzdemir, 12 yaş genel kategorisini 8,5 puanla ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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