Milli Satranç Takımı, Hindistanlı Antrenör ile Kamp Yapıyor

Milli Satranç Takımı, Hindistanlı ünlü antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan ile Muğla'da kampa başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında deneyime sahip Hindistanlı ünlü antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan'ın da milli sporculara eşlik ettiği kamp Marmaris Green Nature Otel'de gerçekleştiriliyor.

Federasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ana sponsor Türkiye İş Bankası'nın destekleriyle 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası hazırlıkları kapsamında organize ediliyor.

Kampa ay-yıldızlı satranççılardan GM Ediz Gürel (2636), GM Mustafa Yılmaz (2586), GM Emre Can (2568), GM Vahap Şanal (2550), GM Cem Kaan Gökerkan (2489) ve IM Alparslan Işık (2482) katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, kamp süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Avrupa Takımlar Şampiyonası gibi prestijli bir organizasyona hazırlanırken, sporcularımızın en iyi koşullarda antrenman yapmalarını sağlamak önceliğimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın kıymetli desteğiyle sporcularımızla birlikte güçlü bir hazırlık süreci yürütüyoruz. Dünya çapında deneyime sahip antrenörlerle çalışan sporcularımızın ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu anlamda destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, sporcularımızın hazırlık sürecinde bizlerle birlikte olan antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan'a, çok kıymetli sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."