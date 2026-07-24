Türk pentatloncular Litvanya'da altın kazandı

Milli modern pentatloncular, Litvanya'da düzenlenen 2026 UIPM 17 Yaş Altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonanın kadınlar bayrak yarışı kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporcular Tulya Kesebir ile Tuana Özgür, başarılı performanslarıyla şampiyon oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, organizasyonda kürsünün zirvesine çıkan Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'ü tebrik ederek başarıda emeği geçen antrenörleri ve teknik ekibi de kutladı.

Kaynak: AA