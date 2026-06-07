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Milli modern pentatloncular, Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında yarışacak

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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan ayağı yarın Budapeşte'de başlıyor. Türkiye'yi İlke Özyüksel, Sıdal Aslan ve Eren Kıvanç Taşyaran temsil edecek.

Milli sporcular, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında mücadele edecek.

Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de yarın başlayacak organizasyon, 13 Haziran'a kadar sürecek.

Türkiye'yi kupada İlke Özyüksel, Sıdal Aslan ve Eren Kıvanç Taşyaran temsil edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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