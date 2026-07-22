Dünya Gençler ve 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası, Litvanya'da yapılacak
Dünya Gençler ve 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Litvanya'nın Kaunas kentinde başlıyor. Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek. Organizasyon 30 Temmuz'da sona erecek.
Dünya Gençler ve 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Litvanya'da başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Kaunas kentindeki organizasyonda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül, Serhan Efe Ucarı, Tulya Kesebir, Tuana Özgür, Yaren Kalender, Jan Demir Vurdum, Eren Kıvanç Taşyaran.
Organizasyon, 30 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar