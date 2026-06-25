Haberler

Milli modern pentatloncular, Macaristan'daki Dünya Kupası finalinde yarışacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcular, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Organizasyon Budapeşte'de yarın başlayıp 28 Haziran'a kadar sürecek. Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek.

Milli sporcular, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de yarın başlayacak organizasyon, 28 Haziran'a kadar sürecek.

Kupada Türkiye'yi, İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti