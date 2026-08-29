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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Şampiyonası’nda finalde

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MİLLİ pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Çin’in Guiyang kentinde düzenlenen UIPM Pentatlon Büyükler Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi.

MİLLİ pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Çin'in Guiyang kentinde düzenlenen UIPM Pentatlon Büyükler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, sergilediği başarılı performansla kadınlar kategorisinde adını finale yazdırdı. Milli sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TSİ 11.30'da gerçekleştirilecek final müsabakalarında dünya şampiyonluğu ve madalya için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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