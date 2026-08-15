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Defne Kurt'tan Avrupa'da gümüş madalya

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Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda finalde mücadele eden Defne Kurt, elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu, milli sporcuyu ve antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.

Kaynak: AA
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