Defne Kurt, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50m serbest stil S10 kategorisinde 27.21'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyayı kazandı. Bu başarı, Türk yüzme tarihine geçen önemli bir zafer olarak kaydedildi.
