Para Masa Tenisi Milli Takımı, İtalya'da 4 madalya kazandı
İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda Türk milli para tenisçileri altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Abdullah Öztürk altın, Merve Cansu Demir gümüş, İrem Oluk gümüş ve Kübra Korkut bronz madalya ile başarı elde etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.
Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.
Turnuvada yarın çiftler mücadelesi başlayacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu