Para Masa Tenisi Milli Takımı, İtalya'da 4 madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda Türk milli para tenisçileri altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Abdullah Öztürk altın, Merve Cansu Demir gümüş, İrem Oluk gümüş ve Kübra Korkut bronz madalya ile başarı elde etti.

Milli para tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.

Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.

Turnuvada yarın çiftler mücadelesi başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Haberler.com
500

Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma

Cezaevinde sır ölüm! 12 günlük hükümlüydü
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump'a şok! İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İran'la savaşta Trump'a şok! Bir ülke daha ABD'ye sırtını döndü