Milli Para Tekvandocular Güney Kore'de 5 Bronz Madalya Kazandı

Milli Para Tekvandocular Güney Kore'de 5 Bronz Madalya Kazandı
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Türkiye, 2025 Dünya Para Tekvando Açık'ta 5 bronz madalya elde etti. Turnuvada Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Sami Saraç, Gamze Özcan ve Seçil Er madalya kazanan sporcular oldu.

Milli para tekvandocular Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Tekvando Açık'ta 5 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyon Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde gerçekleştirildi.

Turnuvada mindere çıkan milli sporculardan erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan ve 65 kiloda Seçil Er, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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