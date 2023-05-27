Milli para masa tenisçiler, Polonya'da 9 madalya kazandı
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Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular 9 madalya elde etti. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcuların 9 madalyası bulunuyor. Madalya alan sporcuların isimleri açıklandı.
Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular 9 madalya elde etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da süren organizasyonda milli sporcular şu ana kadar 9 madalya kazandı.
Karışık ve çiftler mücadelesiyle devam edecek Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası, 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.
Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:
Sınıf 9-10:
Altın madalya - Merve Cansu Demir
Bronz madalya - Neslihan Kavas
Sınıf 4:
Altın madalya - Abdullah Öztürk
Bronz madalya - Nesim turan
Sınıf 7:
Altın madalya - Kübra Korkut
Sınıf 5:
Gümüş madalya - Ali Öztürk
Gümüş madalya - İrem Oluk
Sınıf 3:
Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş
Bronz madalya - Hatice Duman