Milli para masa tenisçiler, öğrencilerle bir araya geldi

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk ve İrem Oluk ile eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, Ankara'da minik öğrencilerle buluştu.

TOBB ETÜ Koleji'nde, Anadolu Ajansı Ankara Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Erkan Tiryaki'nin moderatörlüğündeki söyleşide, Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve İrem Oluk, spora nasıl başladıklarını ve kariyer gelişimlerini anlatarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Öztürk, 20 yıldır masa tenisi oynadığını dile getirerek, "Yaklaşık 19 yıldır da milli takımdayım. Avrupa'da, dünyada ve paralimpik oyunlarda şampiyonluklarım var. Çeşitli turnuvalarda, dünya turnuvalarında 110 tane madalya kazandım. Şu anda Türk masa tenisi tarihinde en fazla madalya alan sporcuyum." dedi.

Nesin Turan'ın hem rakibi hem de takım arkadaşı olduğunu söyleyen Abdullah, "Biz 19-20 yıl boyunca omuz omuza, yan yana, aynı odada kalarak takım arkadaşlığı yaptık. Benim başarımda onun emeği, onun başarısında da benim emeğim var. Böyle harika bir yol arkadaşlığımız vardı. Biz 2018 yılında Slovenya'da, dünya şampiyonasında iki Türk olarak final oynadık ve Nesim beni yendi orada. Beraber çok başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Nesim Turan ise masa tenisine yatılı okulda 12-13 yaşlarında başladığını belirterek, "Türk spor tarihine damga vuran bir neslin başlangıcını yaptık biz. O yüzden yaptığımız iş çok kıymetliydi. Şimdi sizin gibi geleceğe yönelik, gelecekte de sporla ilgilenen insanların hayatına dokunmak için mücadele etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

İrem Oluk da 10 senedir masa tenisi oynadığını aktararak, "Çok iyi bir jenerasyonun bayrağını teslim almam gerekiyor, öyle bir sorumluluğum var çünkü zaten en iyilerinin olduğu bir takım. Bunun bilinciyle hareket etmem gerekiyor. Abilerim önümde, çok güzel örnek oldu bana. Ben onlardan görerek 'Ben de şampiyon olacağım, ben de en iyilerinden olacağım' diyerek motive buldum. Belki sizler de bizlerden, abilerinizden bu motivasyonu sağlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.