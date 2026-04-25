Milli para masa tenisçi İrem Oluk, Brezilya'daki turnuvada altın madalya kazandı
Milli para masa tenisçi İrem Oluk, Brezilya'da düzenlenen Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Sao Paulo ayağında altın madalya elde etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Sao Paulo kentindeki organizasyonda sınıf 4-5 tek kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Finalde karşılaştığı Şilili rakibi Tamara Leonelli'yi 3-0 yenen İrem, şampiyon oldu.
