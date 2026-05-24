Haberler

Milli para karateci Suna Saraçoğlu, Avrupa ikincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli para sporcu Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çek rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli para sporcu Suna Saraçoğlu, gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son gününde; milli para karateci Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çekya'dan Veronika Kamenska ile karşılaştı.

Çek sporcu müsabakayı 40 puanla tamamlarken, 38,6 puanda kalan ay-yıldızlı karateci, Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var

Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
CHP Genel Merkezi'ne operasyon sürerken MHP'den 'yetki karmaşası' mesajı

CHP'ye polis baskını sürerken MHP'den dikkat çeken mesaj
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk sözler: Ankara barlarında...
Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Ünlü oyuncudan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı