Milli para karateci Suna Saraçoğlu, Avrupa ikincisi oldu
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli para sporcu Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çek rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son gününde; milli para karateci Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çekya'dan Veronika Kamenska ile karşılaştı.
Çek sporcu müsabakayı 40 puanla tamamlarken, 38,6 puanda kalan ay-yıldızlı karateci, Avrupa ikincisi oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman