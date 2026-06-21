Milli para badmintoncular, Fransa'da 5 madalya kazandı

Fransa'da düzenlenen uluslararası para badminton turnuvasına katılan milliler, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Mulhouse kentindeki organizasyonda tek kadınlarda Emine Seçkin (WH2) ve Tuğçe Çelik (SL4) gümüş, Halime Yıldız ise (SL3) bronz madalya kazandı.

Emine Seçkin, WH1-WH2 çift kadınlar kategorisinde de İsviçreli partneri Cynthia Mathez ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Narin Uluç ise WH1-WH2 karışık çiftler kategorisinde Avusturyalı partneri Johann Faerrer ile bronz madalya aldı.