Sevda Kılınç Çırakoğlu'ndan bronz madalya

Fas'ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix serisinin üçüncü etabında mücadele eden milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, kılavuz atleti Mehmet Sait Güner ile birlikte T12 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rabat kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Çırakoğlu, kılavuz atleti Güner ile birlikte yarıştığı T12 kategorisinde 27.44'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

57 ülkeden 439 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi Çırakoğlu, Serap Demirkapu, Hatice Güçlü, Mervenur Çağıran ve Melisa Emine Avşar temsil ediyor.

Milli sporcu Demirkapu da F12 cirit atmada Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 2'ye yükseldi.