Serkan Yıldırım'dan Meksika'da altın madalya
Milli para atlet Serkan Yıldırım, Meksika'da düzenlenen Tlaxcala 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı.
Milli para atlet Serkan Yıldırım, Meksika'da düzenlenen Tlaxcala 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serkan Yıldırım, Apizaco'da düzenlenen organizasyonda, T12 100 metre finalinde 10.94'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Tlaxcala 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix, yarın sona erecek.
Kaynak: AA