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Milli para atıcılardan Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya

Milli para atıcılardan Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya
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Milli para atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Milli para atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 25 metre tabanca erkekler (P3) SH1 kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 takım yarışmasında ise Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Bıdak, bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA
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