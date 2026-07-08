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Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 9 madalya kazandı

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Polonya'daki 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın üçüncü gününde milli özel sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 28'e yükseldi.

Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın üçüncü gününde 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda para yüzmede otizm erkekler 1500 metre serbestte yarışan Bilge Kağan Yılgın altın madalya kazandı.

Mental kadınlar 50 metre sırtüstünde mücadele eden Seçil Açıkgöz ise gümüş madalya elde etti.

Para masa tenisinde mental çift erkeklerde Burak Burç ile Efe Gümüş, mental çift kadınlarda Melike Eylül Kırsakal ile Medine Karakurt ve mental çift karmada Burak Burç ile Melike Eylül Kırsakal altın madalyanın sahibi oldu.

Otizm çift kadınlar kategorisinde Fransa'dan partneriyle mücadele eden Lara Samsunlu da altın madalyaya ulaştı.

Otizm çift karmada Enes Burç ile Lara Samsunlu gümüş madalya elde ederken, mental çift karmada Efe Gümüş ile Medine Karakurt ve otizm çift erkeklerde Bulgaristan'dan partneriyle mücadele eden Enes Burç bronz madalya kazandı.

Türkiye, üçüncü günün ardından organizasyondaki toplam madalya sayısını 28'e yükseltti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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