A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Melissa Vargas, 'Memleketim' dediği Malatya'ya geldi. Vargas hayranları ile bir araya geldi. İmza gününde ilgi odağı olan Vargas'ı hemşehrileri bağrına bastı.

- Milli oyuncuya Malatya'da sevgi seli

Memleketim dediği Malatya'da vatandaşlar Vargas'ı bağrına bastı

MALATYA - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Melissa Vargas, 'Memleketim' dediği Malatya'ya geldi. Vargas hayranları ile bir araya geldi. İmza gününde ilgi odağı olan Vargas'ı hemşehrileri bağrına bastı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Küba asıllı Türk voleybolcusu Melissa Vargas, düzenlenen imza programına katıldı. Büyük ilginin olduğu programa Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte gelen Vargas'a genç hayranları büyük ilgi gösterdi.

Youğun ilgi gösterilen imza gününde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Melissa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Malatyalı olduğunu söyleyerek, "Bende Malatyalıyım ama inanın Melissa benden daha çok Malatyalı. Oda bizim artık bir evladımız. Bugün sizlerle kucaklaşmak için buradayız. Bende Federasyon Başkanı olarak daha önce size söz vermiştim ve yerine getirdim" dedi.

Milli takım olarak yolun başında olduklarını da belirten Üstündağ, "Bizlerden desteğinizi ve dualarınızı esirgemeyin. Sırada Olimpiyatlar var. Burada da büyük başarı elde etmek istiyoruz. Olmayan bir olimpiyat şampiyonluğu var onu da almak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Milli Voleybolcu Vargas'ta kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, "Bana gösterdiğiniz bu mutluluk ve sevgi için sizleri çok seviyorum. Melisa Vargas olarak Malatyalıyım ve sizlerle olduğum için çok çok mutluyum" dedi.

Program sonunda ise hayranlarına imzalı forma hediye eden Vargas ile fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen hayranları birbirleri ile yarıştı.